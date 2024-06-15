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Giriş Tarihi: 16.6.2024

Proje GYF’leri gayrimenkulün ‘önünü’ açacak

Proje GYF’leri gayrimenkulün ‘önünü’ açacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) olarak bilinen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun üzerinde çalıştığı düzenlemede son aşamaya gelindiğini duyurdu. Düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının sektördeki projelere yatırım yapmasının önünün açılması planlanıyor. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Proje GYF'nin sektörün önünü açacağını, kentsel dönüşümün finansmanı ve konut arzının artırılmasında önemli bir enstrüman olacağını söyledi.
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Proje GYF’leri gayrimenkulün ‘önünü’ açacak
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