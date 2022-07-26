"PTT Akıllı Esnaf" POS hizmeti esnafa işlemlerinde büyük kolaylık

PTT AŞ'den yazılı açıklamaya göre, "PTT Akıllı Esnaf" sanal ve fiziki POS hizmetini kullanan esnaf, sanal pos ve link seçenekleriyle aylık sabit ücret, işletim ücreti, aidat, POS kullanım ücreti gibi ek ödemelerden kurtulurken ürünlerini PTT Kargo ile göndererek kargo ücretlerinde yüzde 20 indirim kazanıyor.

PTT Akıllı Esnaf sanal POS uygulaması, sosyal medya hesapları üzerinden satış yapan bireysel kullanıcılar için de kolaylık sağlıyor. EFT, havale veya kapıda ödeme gibi geleneksel yöntemleri kullanmadan oluşturulan bir linkle hiçbir entegrasyona gerek kalmadan tek çekim veya taksitle satış gerçekleşiyor. Bu ödemelerde, 3D secure güvenlik alt yapısının kullanılması sebebiyle alıcılar tarafından telefona gelen onay kodu sisteme girilmeden alışveriş tamamlanmıyor. Bu özellik sayesinde hem alıcılar hem de satıcılar güvenli bir biçimde işlemlerini yapabiliyor.

Sanal POS uygulamasına sahip olmak isteyen müşteriler, PTT iş yerlerinden ve akilliesnaf.ptt.gov.tr web adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Şirketi olan esnaflar ile bireysel başvuruda bulunmak isteyen kullanıcılar için farklı evrakların istendiği akilliesnaf.ptt.gov.tr internet sitesinde, gerekli bilgiler doldurulduktan sonra sistem tarafından başvuru sahibine şifre iletiliyor. Kullanıcılar, sistem tarafından onay verildikten sonra tahsilatlarını PTT Akıllı Esnaf sanal POS ile kolaylıkla alabiliyor.

Türkiye genelinde her geçen gün yaygınlaşan PTT Akıllı Esnaf POS uygulamasını 10 binin üzerinde üye kullanıyor. Uygulamayı bireysel kullananlar ise toplam kullanımın yüzde 30'unu oluşturuyor. PTT Akıllı Esnaf POS uygulamasını en çok kullanan illerin başında da Eskişehir geliyor.