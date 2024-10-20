PTT elektrikli araç ve skuter kullanımını yaygınlaştırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 23 Ekim 1840'ta posta hizmetlerini yürütmek üzere kurulan şirketin, e-postanın ve teknolojik gelişmelerin hayata geçmesiyle yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

Son dönemde iletişim ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelerin, uzun yıllar haberleşmenin merkezi konumunda bulunan posta idarelerinin sektördeki yerini doğrudan etkilediğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"PTT, Posta Hizmetleri Kanunu ile kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) statüsünden çıkarılarak, sermayesinin tamamı Hazineye ait olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre faaliyet yürüten bir 'anonim şirket' olarak 2013'te yeniden yapılandırıldı. Sektörün kademeli ve kontrollü bir şekilde serbestleşmesine yönelik yasal düzenlemeler tamamlanarak yeni PTT, uluslararası standartlarda rekabet edebilir bir yapıya kavuştu."

Uraloğlu, bugüne kadar 184 yıllık tecrübesi ve güçlü kadrosuyla hizmetlerini vatandaşlara ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli şekilde sunan PTT'nin, 1995'te telefon hizmetlerinin bünyesinden ayrılmasından sonra yaygın hizmet ağını yönlendirebileceği alanları titizlikle seçtiğini ifade ederek, "Şirket, küresel rekabet piyasasında rakipleriyle eşit şartlarda yarışma, sürdürülebilir büyüme sağlama ve faaliyette bulunduğu sektörlerde öncü şirket olma hedefiyle posta ve kargo taşımacılığı başta olmak üzere e-ticaret, teknoloji, uluslararası kargo ve lojistik gibi sahalarda kurduğu şirketlerle holding yapısına ulaştı." diye konuştu.

"HİÇBİR BANKA VE KARGONUN OLMADIĞI 1343 NOKTADA HİZMET"

Şirketin, 3 bin 643 iş yeri, 38 bin 874 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla birçok uluslararası başarıya da imza attığını belirten Uraloğlu, PTT'nin hiçbir banka ve kargonun olmadığı 1343 noktada vatandaşlara hizmet götürdüğünü kaydetti. Uraloğlu, hiçbir banka ATM'sinin olmadığı noktalarda ise 61 PTTMATİK ile hizmet verildiğini aktardı.

Uraloğlu, şirketin, hızlı ve güvenli erişimi sağlamak için posta, kargo, elektronik hizmetler, lojistik, PTTBank, pul ve filateli alanlarında faaliyet gösterdiğine işaret ederek, PTT'nin 1993'te kurulan Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) ile 2011'den beri faaliyet gösteren Akdeniz Posta Birliği (EuroMed), üyesi olarak aktif katılım gösterdiğini anlattı.

PTT'nin müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 210'dan fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yaptığını dile getiren Uraloğlu, aynı zamanda "Evrensel Posta Birliği İşletme Konseyi" üyeliğiyle küresel posta sektörüne yön verdiğini ve sektörün gelişimine liderlik ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, insanı merkeze alan milli kuruluş olarak global bir oyuncu haline gelen PTT AŞ'nin, e-ticaret alanında da sektörün öncüleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "ePttAVM.com" platformu dünyaya açılırken, KOBİ ve perakende tedarikçilerinin e-ihracat kapısı olma yolunda ilerlediğini söyledi.

PTT'nin 2013'te anonim şirket statüsüyle yeniden yapılandırılmasının ardından "evrensel posta hizmet yükümlüsü" olarak coğrafi alan gözetmeksizin ülkenin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlar için karşılanabilir ücretlerle ve kesintisiz olarak posta hizmeti verdiğini belirten Uraloğlu, "Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşların da evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler, sözleşmeli erbaş ve erlerle uzman erbaşlar hariç, erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri, çocuk hükümlü ve tutukluların, devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, bu hizmet kapsamında ücretsiz taşınıyor." diye konuştu.

"E-TAHSİLAT İLE ÖDEMELER ONLİNE SİSTEME İŞLENİYOR"

Uraloğlu, PTT AŞ'nin son dönemde hayata geçirdiği e-tahsilat hizmetiyle aralarında trafik cezası, kara yolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları, motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi, HGS ödemelerinin de bulunduğu iş ve işlemlerin online yapıldığına işaret ederek, söz konusu işlemle ödemelerin anında sisteme yansıdığını kaydetti.

Yurt dışı harç pulu da e-tahsilat hizmetleri kapsamında PTT AŞ'den alınabildiğini dile getiren Uraloğlu, pasaport harcı ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcının PTT gişelerinden veya çevrim içi olarak e-tahsilat menüsünden ödenebildiğini anlattı.

"PTT Sigorta" hizmeti kapsamında iş yerlerinde trafik, kasko, DASK, ferdi kaza, konut-eşya gibi sigortacılık ürünlerinin de sunulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "PTT AŞ'de HGS ile ilgili pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Araca yapıştırmak üzere etiket alınabiliyor, bakiye yüklenebiliyor, bakiye bilgisi sorgulanabiliyor, HGS ürünü iptali yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bunların yanı sıra kredi kartıyla otomatik ödeme talimatı verilerek bakiye yetersizliğinden cezalı işlemlerin önüne geçilebildiğini belirterek, yürütülen yeni projelerle Milli Parklar, İDO feribot ödemeleri yapılabildiğini bildirdi.

PTT'nin hedefleri doğrultusunda HGS'nin yakında otoparklarda ve akaryakıt alımlarında ödeme seçeneği olarak kullanılması için çalışmalar yapıldığını kaydeden Uraloğlu, HGS Kurumsal'dan hizmet alan kurumların, filosundaki araçların etiketlerini tek bir yerden kolayca yönetilebildiğini dile getirdi.

Uraloğlu, gelişen teknolojiye uygun olarak çalışmalarına devam eden PTT'nin, enerji maliyeti açısından 7 kat daha avantajlı olan araçlarla kargo ve posta hizmeti vermeye başladığını ifade ederek, "Söz konusu araçların sayısını yıl sonuna kadar 300'e çıkaracağız. Dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter kullanımını da yaygınlaştıracağız. Ayrıca işlemlerin hızlandırılması için posta dağıtım merkezlerine, Kargo Ayrım Sistemi kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.