Quick ve Corpus Sigorta Quick Tower’da

ULUSAL ve uluslararası pek çok ödülün sahibi olan Quick
Tower, Anadolu Yakası'nın en prestijli ve en akıllı binalarından bir tanesi. Maher Grubu bünyesindeki Quick Finans
, Qpay
, MHR Gayrimenkul
gibi diğer iştirakler de aynı binada faaliyetlerine devam edecekler.
'İNOVATİF BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK'
Maher Holding Sigorta Grubu
Başkanı ve Quick Sigorta
Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "AND Gayrimenkul Yatırım A.Ş'nin, MHR Gayrimenkul Yatırım bünyesine geçmesi geçtiğimiz yılın en önemli başarılarından biriydi. Bu adımla birlikte Maher Grup olarak finans dünyasının en önemli aktörlerinden biri olma hedefimizi biraz daha güçlendirmiş olduk. Tabii bunu yaparken yeni binamızın, aynı zamanda iş dünyasının diğer önemli parçalarını bir araya getiren inovatif bir cazibe merkezi haline dönüşeceğine de inancımız tam. Maher Grubu dışındaki tüm katlarda tam kapasiteyle dolu olan Quick Tower'da yeni komşularımızla birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz. Quick Tower'a taşınarak tazelenmemiz, 2022'ye harika bir başlangıç yapmamızı sağladı. Yıl boyunca bu enerjinin katlanarak artacağına inanıyorum" dedi. Maher Grubu CEO'su Levent Uluçeçen
ise "Bizim en önemli kaynağımız insan. Oluşturduğumuz bu güzel çalışma ortamında bütün arkadaşlarımızın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla Quick Tower'da da yepyeni başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yok" dedi.