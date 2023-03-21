Rakam 700 bine dayandı! Dünyada sadece bir kaç ülkede var

Proje, 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. 4,4 milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.