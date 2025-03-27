Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde başta çocuk kıyafeti ve oyuncaklar olmak üzere ürün denetimlerine hız verdi. Firmalar tarafından satışa sunulan ürünlerin güvenli olup olmadığını Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıklayan bakanlık, son olarak 7 ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı. Bakanlığın yaptığı tespitler özellikle çocuklarla ilgili ürünlerdeki riski gözler önüne serdi. Bakanlığın mart ayının başından beri açıkladığı incelemeler sonucunda, 'Delta' markalı bir boncuk atan oyuncak tabanca hakkında, 'Temsili mermiler' testinden kaldığı ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi. Ayrıca, 'Bayraklı Gaming' markalı boncuk atan oyuncak tabanca için de fitalat testinden kalması nedeniyle kimyasal risk taşıdığı, bunun yanı sıra yaralanma ve boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklama ve toplama kararı alındı. Markası belirlenemeyen bir 'Suda büyüyen oyuncak' konusunda da çocuk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle aynı kararlar alındı. Bakanlığın incelemelerinde, aralarında okul üniforması da bulunan çocuk kıyafetleri de riskli ürünler arasında yer aldı. Yapılan incelemede, 'Elegance By Özakkaymak' markalı çocuk okul üniforması, ürünün üzerinde bulunan düğmeye yapılan analizde Ekoloji Testleri Kurşun (Pb) kısmından 'Kalır' sonuç aldı. Kurşun testinden geçemeyen bu ürün hakkında da toplatma kararı verildi.