Ramazan fırsatçıları sahnede

amazan ayına sayılı günler kala gıda fiyatları hareketlendi. Ticaret Bakanlığı denetimleri artırsa da özellikle asgari ücretteki artış fırsatçıların zam bahanesi oldu. Ramazan öncesi et, süt, süt ürünleri ve bazı tahıl ürünleri ortalama yüzde 20 zamlandı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın da fiyat hareketi hızlandı. Ramazan pidesinde fiyatlar henüz açıklanmamış olsa da geçen yıl İstanbul'da 10 TL olan 300 gramlık pidenin fiyatı bu yıl ikiye katlandı.Fırsatçılar Ramazan öncesinde indirim oyunlarını da yine devreye aldı. Tahıl ürünlerinde fiyat oyunlarıyla dikkat çeken fırsatçılar, şubat başında fiyatı artırıp sonrasında indirim yaptı. Ancak sözde indirimle Ramazan kolilerinin vazgeçilmezi salça, makarna, kuru fasulye gibi ürünlere yüzde 20 ila 30 zam yapılmış olundu. Örneğin şubat ayı başında 30 TL olan 500 gramlık makarna önce 50 TL'ye çıkarılıp sonra indirim oyunuyla 36 TL'den satışa konuldu. Yine Ramazan kolilerinin vazgeçilmezi olan salçada da benzer oyun dikkat çekti. 38 TL'den satılan 830 gramlık salça, şubat başında 48 TL'ye çıkartılıp sonrasında 40 TL'ye indi. Sofraların vazgeçilmezi olan kuru fasulyede de benzer bir hareket dikkati çekiyor. Şubat başında 120 lira olan iki kilogramlık kuru fasulye geçen hafta 180-190 TL'ye kadar yükseltilirken sonrasında indirim oyunuyla 145 TL'ye çekildi.RAMAZAN öncesi et ve et ürünlerinin fiyatı da yüzde 20 arttı. Bir ay önce dana karkas kilogram fiyatı 280 TL iken bu fiyat 315 TL'ye yükseldi. 300 TL olan kuzu karkas fiyatı ise 350 TL'ye çıktı. Hal böyle olunca kıymanın kilogram fiyatı 400 TL'yi aştı. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, sucuk, salam, sosis, köfte gibi işlenmiş et ürünlerine Ramazan'da talebin arttığını belirterek, "Sanayici piyasadan alımını artırdı. Karkas ete gelen zammın yüzde 10'u buradaki artan talepten kaynaklandı. Buna enflasyon ve arzdaki yetersizlik de eklenince fiyat yüzde 20 arttı" dedi.SÜT ve süt ürünleri de son bir ayda yüzde 20 arttı. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, çiğ süt fiyatının kasım ayında yüzde 20 arttığını hatırlatarak, "Bu da süt ürünlerine yansıdı. Ancak illa ki fırsatçılık yapanlar da oluyor. Mesela bazı üreticiler asgari ücretteki yüzde 50'lik artışı bahane edip yüzde 50 zam yapıyor. Oysa işçilik maliyeti firmaya göre değişiklik gösterse de yüzde 5 ila 10 arasındadır. Asgari ücretteki yüzde 50 zammı fırsat görüp fiyat artırmaya çalışanlar var. Marketlerdeki etiket değişimi üreticiden kaynaklı. Ancak Ticaret Bakanlığı denetimleri çok ciddi artırdı" dedi.RAMAZAN öncesinde hurma fiyatları da hızla zamlanıyor. Geçen hafta 250 TL olan Medine hurması bu hafta 300 TL'ye çıktı. 300 TL olan Kudüs hurması ise bazı yerlerde 400 bazılarında 500 TL'yi gördü. Sektör temsilcileri bu konuda denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.RAMAZAN'IN vazgeçilmezi olan pide fiyatlarıyla ilgili Fırıncılar Odası'ndan henüz açıklama gelmedi. Ancak İstanbul'daki fırıncılara sorduğumuzda geçen yıl 10 TL olan 300 gramlık pidenin bu yıl 20 TL'nin altında olamayacağını, yumurtalı pidenin ise 25 TL'den satılacağını söyledi.