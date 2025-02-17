Ramazan öncesi fahiş fiyata ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'nın, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla gerçekleştirilen Ramazan ayı öncesi denetimleri devam ediyor. Denetimler neticesinde, ocak ayında, tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 139.2 milyon TL, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144.5 milyon TL ceza uygulandı. Fiyat etiketi konusunda geçen ay 22 bin 818 firma denetlenirken, bunlardan 7 bin 367'sine toplam 55.6 milyon liralık ceza kesildi. 13 bin 123 markette fiyat etiketi denetimi yapıldı. Aykırılık tespit edilen marketlere 32.5 milyon lira ceza verilmesi uygun görüldü. 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerindeki tarife ve fiyat listeleri denetlendi, 9.8 milyon liralık ceza kesildi.



TÜKETİCİ DERNEKLERİ VATANDAŞI UYARDI

Tüketici dernekleri, vatandaşlara, Ramazan ayı alışverişinde ürün fiyatlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etmesi ve ihtiyaçtan fazla ürün almaması yönünde uyarıda bulundu. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "İhtiyaç duyulan kadar iftarlık ve sahurluk ürünlerin satın alınması birinci kural olmalı" dedi.