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Giriş Tarihi: 4.1.2024 15:44

Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi Aralık 2023'te 55,15'e geriledi.

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Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2023'te TÜFE bazında 0,10 puan azalarak 55,15'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan azalarak 55,15'e indi. Endeks, Kasım 2023'te 55,25 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,53 puan azalışla 87,40'tan 85,87'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, aralıkta 2022'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,25 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 4,02 puan azaldı.

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Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
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