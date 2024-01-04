Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2023'te TÜFE bazında 0,10 puan azalarak 55,15'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan azalarak 55,15'e indi. Endeks, Kasım 2023'te 55,25 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,53 puan azalışla 87,40'tan 85,87'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, aralıkta 2022'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,25 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 4,02 puan azaldı.