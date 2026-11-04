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Giriş Tarihi: 04.11.2026 16:42 Son Güncelleme: 04.11.2026 16:45

Reel efektif döviz kuru yükseldi! TÜFE bazlı endeks 107,76'ya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı verilerine göre TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi bir önceki aya kıyasla 2,66 puan arttı. Yi-ÜFE bazlı endeks de yükselerek 102,90 seviyesine ulaştı.

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İHA İHA
Reel efektif döviz kuru yükseldi! TÜFE bazlı endeks 107,76’ya çıktı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının reel değerini gösteren Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi verilerini açıkladı. TÜFE bazlı REK endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre 2,66 puan artarak 107,76 seviyesinde gerçekleşti. Yi-ÜFE bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 1,67 puan yükselerek 102,90 oldu.

TÜFE BAZLI REK ENDEKSİNDE 2,66 PUANLIK ARTIŞ

TCMB verilerine göre, ekim ayında TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 107,76 olarak kaydedildi. Endeks, bir önceki aya göre 2,66 puanlık artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi de ekimde 1,67 puan artarak 102,90 seviyesine yükseldi.

DOLAR DEĞER KAZANDI, EURO DEĞER KAYBETTİ

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, ekim ayında Türk lirası karşısında ABD dolarının ortalama yüzde 1,63 değer kazandığı, euronun ise ortalama yüzde 1,07 değer kaybettiği görüldü.

Aynı dönemde Türkiye'de TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken, Yi-ÜFE'deki artış yüzde 1,65 olarak gerçekleşti.

ENDEKSİN YÜKSELİŞİNDE HANGİ ETKENLER ROL OYNADI?

TCMB verilerine göre, ekim ayında Türkiye TÜFE'sindeki değişim ile nominal kur sepetindeki değişim, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi'nin artışına katkıda bulundu.

Dünya TÜFE sepetindeki değişim ise endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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Reel efektif döviz kuru yükseldi! TÜFE bazlı endeks 107,76'ya çıktı
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