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Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:19

Reel kesim güven endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan reel kesim güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti.

İHA
Reel kesim güven endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı reel kesim güven endeksini açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1760 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen sonuçlara göre Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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Reel kesim güven endeksi açıklandı
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