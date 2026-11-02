Reel sektöre 50 milyarlık yeni nefes kredisi

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dilim başvuruları 3 Kasım Salı günü başlıyor. 8 Haziran 2026 tarihinde kullanıma açılan TOBB Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar 45 milyar TL kredi kullandırıldı.

LİMİT 5 MİLYONA ÇIKTI

Yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar TL kredi kullandırılması hedefleniyor. Yeni dilimde firma başına kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltildi. Önceki dilimlerde kredi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarını 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu'nun Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanması amaçlanıyor. Bir firma azami 5 milyon TL kredi kullanabilecek. Bu yıl içinde daha önce TOBB Nefes kredisi kullanmış olan işletmeler, kullandıkları tutarı 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave kredi talebinde bulunabilecek.

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak. 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Kredi hacmi 50 milyar Türk Lirası olacak. TOBB'a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi işletmeler programa katılan bankalara başvurabilecek. İşletmeler, başvurularını Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 3 Kasım 2026 Salı günü başlıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB'a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmeler.

KREDİ LİMİTİ

Bir firma azami 5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Bu yıl içinde daha önce Nefes kredisi kullanmış işletmeler, toplam tutarı 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.

KREDİ HACMİ

Haziran 2026'dan bugüne 45 milyar TL kredi kullandırıldı. Yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar TL kredi kullandırılması hedefleniyor.

ÖDEME KOŞULLARI

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak.24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

KREDİYİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, DenizBank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, QNB, Ziraat Katılım Bankası.



ÜRETENİN YANINDAYIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haziran ayında başlattıkları Nefes Kredisi ile 5 ayda KOBİ'lere 45 milyar lira ulaştırdıklarını belirterek, "Gördüğümüz talep, reel sektörün Nefes Kredisi'ne ne kadar ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni dilimi açıyor, firma başına limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. KOBİ'lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör