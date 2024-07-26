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Giriş Tarihi: 26.7.2024 12:37 Son Güncelleme: 26.7.2024 12:39

Reel sektörün enflasyon beklentileri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi.

AA
Reel sektörün enflasyon beklentileri geriledi

TCMB, Temmuz 2024'e ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 55 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

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Reel sektörün enflasyon beklentileri geriledi
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