Rehavete kapılırsak bu hikâye yarım kalır

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomi yönetiminde doğru adımlar atıldığını, yapılması gerekenlerin yapıldığını ve şu anda izlenen politikanın iyi bir öngörülebilirlik sağladığını belirterek, "O nedenle kanaatimce başarılı sonuçlar alınacaktır, geleceğe pozitif bakıyorum" dedi. 2024'ün ikinci yarısından itibaren baz etkisinin de katkısıyla dezenflasyonist dönemin başlayabileceğini ifade ederek, 2024 sonunda enflasyonun hızla yüzde 36-42 bandına gelebileceğini, bu konuda kararlılıkla adım atıldığını düşündüğünü dile getirdi. Hakan Aran, şu anda riskleri yönetilebilir, makul seviyede bulduğunu ifade ederek, "Yönetirken dozu çok iyi ayarlamalı ve zaman zaman içine düştüğümüz yanlışı tekrarlamamalıyız. Eğer biz ülkemizin büyümesinden, büyümenin sürdürülebilir olmasından, refahın artmasından, ekonomideki sorunların giderilmesinden bahsediyorsak ve bu konuda adım atacaksak bir arada olduğumuzu, birlikte hareket etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.Şu anda gelinen politika faizi olan yüzde 42.50'lik seviyenin; yabancı sermayenin, dış kaynağın Türkiye'ye akması için yeterli olduğunu aktaran Aran, şunları kaydetti: "Onların beklediği şeyin yerel seçimler olmadığını düşünüyorum. Yüzde 42.50 seviyesi, yabancı yatırımcının 'ben bu ülkeye girerim, onların 2 yıllık, 5 yıllık kağıtlarını bu seviyeden alırım ve bundan da para kazanırım' dediği kârlı bir ortam sağlıyor. Geleceğe pozitif bakmamın nedeni; yabancı sermaye akışı, yabancı sermayenin doğrudan yatırım şeklinde olmasa bile sıcak para olarak adlandırsak da Hazine'nin 2 yıllık ve 5 yıllık kağıtlarına girmesine yönelik beklentimdir."İş Bankası Genel Müdürü Aran, kaynakların doğru kullanılmasının önemini vurgulayarak, "Eğer sıcak paranın cazibesine kapılır aynı hızla, aynı motivasyonla devam etmez ve bulduğumuz dış kaynağın rehavetiyle tüketime yönelirsek bu hikayede tekrar yarım kalırız. Aynı sorunlarla bir kez daha yüzleşiriz. O yüzden reel sektörün ve finansal sektörün temsilcileri olarak gelmekte olan, önümüzdeki yıl gelecek olan dış kaynağın doğru alanlarda kullanılmasının birinci önceliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu, finansın geleceği için de ekonomimizin geleceği için de temel şart" şeklinde konuştu. Buldukları kredilerin mutlaka ve mutlaka üretime dönüştürülmesi gerektiğini kaydeden İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Önümüzde tarihsel olarak böyle bir fırsat var. Bu fırsat elimize geçmiş durumda. Bundan doğru şekilde yararlanmamız gerekiyor" dedi.