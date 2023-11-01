Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet Kurulu, akaryakıt ve elektronik perakende firmaları hakkındaki 2 soruşturmayı tamamladı
Giriş Tarihi: 1.11.2023 12:18

Rekabet Kurulu, akaryakıt ve elektronik perakende firmaları hakkındaki 2 soruşturmayı tamamladı

Rekabet Kurulu, akaryakıt ve elektronik perakende alanında faaliyetleri bulunan toplam 6 firma hakkındaki 2 soruşturmayı sonuçlandırdı.

AA
Rekabet Kurulu, akaryakıt ve elektronik perakende firmaları hakkındaki 2 soruşturmayı tamamladı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY OPET Havacılık Yakıtları AŞ ile aracılık faaliyetinde bulunan Triple Star Aviation Ltd.'nin özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada, anılan firmaların kanunu ihlal etmediklerine, dolayısıyla söz konusu teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

ELEKTRONİK PERAKENDECİLERE YÖNELİK SORUŞTURMA

Öte yandan elektronik perakende alanında faaliyet gösteren Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ'nin rekabete hassas verilere yönelik bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Kurul, anılan teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek olmadığını oybirliğiyle karara bağladı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurulu, akaryakıt ve elektronik perakende firmaları hakkındaki 2 soruşturmayı tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA