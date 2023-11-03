Rekabet Kurulu başkanı yeniden Birol Küle oldu

2019'danbu yana Rekabet Kurulu Başkanı olan Birol Küle yeniden bu göreve atandı. Rekabet Kurulu Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2019'dan beri görevde olan Birol Küle, yeniden Rekabet Kurulu Başkanlığı'na, Berat Uzun da Rekabet Kurulu Üyeliği'ne atandı. 1964 Ankara doğumlu olan Küle, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesi aldı. Meslek hayatına 1992 yılında katılım bankalarıyla başlayan Küle, daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev aldı. 2012'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atandı. SPK'da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yaptı. Küle, 2 Kasım 2019 tarihinde Rekabet Kurulu Başkanlığı'na atanmıştı.