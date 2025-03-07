Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, CW Solar Cell Enerji Anonim Şirketinin belli bir oranda hissesinin ve tek kontrolünün, Danasun Solar Singapore Pte. Ltd. tarafından CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'den devralınması işleminin, izne tabi olmadığına karar verdi.

Lmb Medikal Ekipmanlar Sanayi ve Ticaret AŞ, Lmb Technologie GmbH, Novel Medikal Ekipmanlar Sanayi ve Ticaret AŞ, Lmb Soft Doo ve Lmb Europa Doo şirketlerinin sermayesinin yüzde 100'ünün, Groupe Maco Pharma International GMPi SA aracılığıyla Maco Pharma Group tarafından devralınması işlemine izin verildi.

ED&F Man Commodities Limited'in kontrolünün, Hartree Partners, LP tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Paxie Games Oyun ve Yazılım AŞ'nin tek kontrolünün, DoubleU Games Co., Ltd. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Seri Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.nin tüm hisselerinin, Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Presify Analitik Yazılım AŞ'nin ortak kontrolünün, Inavitas Enerji AŞ ve Saves Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Adyouneed S.A.S'ın tek kontrolünün, Appier Pte Ltd. aracılığıyla Appier Group Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Koç Holding AŞ, Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret AŞ, Koç Ailesi Üyeleri ve İnan Kıraç ile Russell Square Holding B.V. tarafından ortak kontrol edilen Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri AŞ'nin Russell Square Holding B.V'ye ait hisselerin tamamının, Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Rapoli Trend Atölyesi Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin belli oranındaki hisselerinin, PAM İç ve Dış Ticaret AŞ tarafından devralınması suretiyle ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Amcor Plc. tarafından Berry Global Group Inc'nin devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Equals Group PLC ve Embedeed Finance Limited üzerinde Alakazam Holding Bidco Limited aracılığıyla Towerbrook Capital Partners LLP ve J.C. Flowers & Co. LLC tarafından dolaylı olarak ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.