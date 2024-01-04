Rekabet Kurulu ceza yağdırdı

Rekabet Kurulu, bazı gıda firmaları hakkında yürüttüğü soruşturmaları tamamladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Aksaray Unlu Mamulleri Şirketi'ne milyon 219 bin 764 lira para cezası kesildi. Danone Tikveşli ve Nestle Türkiye tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada, Danone Tikveşli hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararlaştırıldı. Nestle'ye ise 260 milyon 183 bin 629 lira para cezası verildi. Aynı dosyada bulunan Eti'ye 36 milyon 96 bin 652 lira, Horizon AŞ'ye (Ülker) ise 55 milyon 140 bin 344 lira ceza uygulandı. Öte yandan Binboğa Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 3 milyon 938 bin lira ceza kesildi.