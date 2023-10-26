Rekabet Kurulu çimentoda fırsatçılara göz açtırmıyor

Deprem bölgesinde çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik soruşturmalarına devam eden Rekabet Kurumu 19 teşebbüse daha soruşturma başlattı. Deprem bölgesinde çimento ve hazır beton ihtiyacına fırsata çevirmeye çalışanlar hakkında art arda şikayet geldiğine dikkat çeken Rekabet Kurulu, fırsatçılara göz açtırmamakta kararlı olduğunu vurguladı. Aralık 2022'de başlatılan soruşturmada Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisinin müşteri paylaşımı ve fiyat anlaşması yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin incelendiği belirtilerek, "Soruşturmada ayrıca dört teşebbüs ile uzlaşma sağlanmış ve uzlaşma süreçleri sonucunda uzlaşma indirimi ile birlikte anılan teşebbüslere toplamda 3 milyon 942 bin TL tutarında idari para cezasına hükmedilmiştir" denildi.2023'ün ocak ayında Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren hazır beton üreticileri hakkında da soruşturma açıldığı belirtilerek, "Söz konusu soruşturma kapsamında 3 teşebbüs (Ceyhan Hazır Beton İnşaat, Çimsa Çimento ve Oyak Çimento) hakkında yerinde incelemeyi engelledikleri gerekçesiyle toplamda 39 milyon 753 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır" denildi. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan bir diğer ön araştırmada ise Aydın ilinde faaliyet gösteren hazır beton üreticileri ile ilgili yapılan önaraştırmada 7 hazır beton teşebbüsü hakkında, yerinde incelemeyi engelledikleri gerekçesiyle 2 milyon 365 bin TL idari para cezası uygulandı.HATAY, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da faaliyet gösteren 46 hazır beton ve çimento üreticisinde yerinde incelemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, bölgede faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Deprem bölgesi ile ilgili incelemelerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürecek" denildi.