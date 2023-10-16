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Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:52

Rekabet Kurulu'ndan 2 firmaya para cezası

Rekabet Kurulu'nun, kahve üreticisi firma ile elektrikli mutfak gereçleri sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet yürüten şirket hakkında yürüttüğü soruşturmalar, uzlaşma usulü ile idari para cezası yaptırımı uygulanarak sonlandırıldı.

DHA
Rekabet Kurulu’ndan 2 firmaya para cezası

Rekabet Kurulu, Nisan ve Mayıs 2023'te gerçekleştirdiği toplantılarda kahve üreticisi firma ile elektrikli mutfak gereçleri üreticisi firma hakkında rekabet ihlali iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Firmalar tarafından, Rekabet Kurulu'na ihlalin varlığı ve kapsamı ile öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarını kabul eden uzlaşma metinleri gönderildi.

Rekabet Kurulu'nca bugün alınan kararlara göre; ürünlerinin mağaza ve marketlerdeki satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti önleyici faaliyette bulunduğu öne sürülen 2 firmanın da 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Kahve üreticisi firmaya uygulanması gereken 3 milyon 591 bin 381,10 TL ile elektrikli mutfak gereçleri üreticisi firmaya uygulanması gereken 2 milyon 669 bin 265,28 TL idari para cezası tutarlarında yüzde 25'er indirim yapıldı. Kahve üreticisine 2 milyon 693 bin 535,83 TL, diğer firmaya da 2 milyon 1948,96 TL idari para cezası uygulanarak soruşturmaların uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verildi. (DHA)

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Rekabet Kurulu'ndan 2 firmaya para cezası
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