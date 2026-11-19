Rekabet Kurulu
, Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ve Sony Eurasia Pazarlama AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük (Sony) hakkında, PlayStation'daki oyun içerikleri pazarına ilişkin soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Soruşturmada, PlayStation oyun konsollarında dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ile bunların satışına ilişkin pazarlarda dışlayıcı/ sömürücü koşullar uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun ihlal edilip edilmediği incelenecek.