Rekabet sektörü dinç tutacak

Türkiye otomotiv sektöründe Hyundai, Oyak Renault, Tofaş, Togg ve Toyota üretim yapıyor. Çinli BYD ile birlikte Türkiye'de üretim yapan marka sayısı altıya çıkacak. Otomotiv sektörünün bugünkü üretim kapasitesi 2 milyon adetin üzerinde. BYD ile birlikte toplam kapasite 150 bin daha artacak. Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) 50'inci kuruluş yıl döneminde konuşan Cengiz Eroldu, BYD'nin arkasından diğer Çinli markaların da Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Çinli otomobillere uygulanmaya başlanan ek verginin yatırım kararlarını hızlandırdığını ifade eden Eroldu, "Daha önce OSD'ye gelip danışan firmalar oldu. Hep şunu söylüyordum, Türkiye'nin kendisi, pazarın büyüklüğü bir teşvik zaten. Pazarı biraz daha büyütebilirsek aslında çok oyuncu zaten gelmeye doğru hareket edecek" dedi. BYD yatırımını değerlendiren Eroldu, rekabetin pazardaki bütün oyuncuları dinç tutup, teknolojik gelişmeleri de tetikleyeceğini açıklayan Eroldu, "BYD yatırımı Türkiye'deki diğer oyuncular için de iyi bir şey, buradaki rekabet bütün oyuncuları dinç tutacak. İkincisi de Çin'den belli bir teknoloji transferi de ülkeye gelecek" şeklinde konuştu.1974'de kurulan Türkiye otomotiv sanayisinin çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği, 50'nci yılını kutluyor. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, şunları anlattı: "Son 10 yılda 248 milyar dolar ihracat ve 65 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla ülke ihracatının yüzde 16'sını gerçekleştirdik. Bugün ulaştığımız noktada 60 bini direkt olmak üzere toplam 550 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Son 10 yılda 11 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bugün dünyada 13, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise dördüncü büyük otomotiv üreticisi konumuna ulaştık."