Rekabette küresel açılım üçüncü durak Afrika

Rekabet Kurumu ev sahipliğinde 29-30 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye- Afrika Rekabet Otoriteleri İstanbul Buluşması, Afrika ülkelerinin rekabet otoriteleri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara dikkat çekerek, rekabet politikası alanındaki işbirliğinin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi. Küle, "Bugün ayrılıklarımızı değil, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Ortak hedeflerimizden biri de ortak coğrafyamızın rekabet gücünün artırılmasıdır" dedi. Afrika'ya özel önem verdiklerini belirten Küle, Rekabet Kurumu'nun bilgi ve deneyimini farklı coğrafyalardaki rekabet otoriteleriyle paylaşmayı hedeflediklerini söyledi. Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleriyle yakın iş birliği yürüttüklerini belirten Küle, "Tarihsel bağımız olan, sosyal ve kültürel olarak kendimizi yakın hissettiğimiz Afrika ülkeleriyle de bu bilgi birikimimizi paylaşmak istedik. Bu ilk zirve. Bunun devamını mutlaka getirmek istiyoruz" diye konuştu.

YENİ DİJİTAL İŞBİRLİKLERİ

Türkiye'nin Afrika ile geliştirdiği ekonomik ve stratejik ilişkilerde rekabet hukukunun da yer alması gerektiğini vurgulayan Küle, etkin bir rekabet düzeninin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için kritik olduğunu söyledi. Küle, "Afrika ülkeleri de bir atılım içer-i sinde. Türkiye bu sürece çok ciddi destek veriyor. Hep beraber kazanma isteği içerisinde rekabet ayağı burada olmasa eksik kalır. O açığı tamamlamak ve bu sinerjiyi daha da büyütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Teknolojideki gelişim ve dijitalleşmenin rekabet otoriteleri arasındaki uluslararası iş birliğini zorunlu hale getirdiğini belirten Küle, küresel dijital şirketlerin artan pazar gücü karşısında ulusal ekonomilerin tek başına çözüm üretmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Sürdürülebilir kalkınma, emek piyasalarındaki verimsizlikler, dijitalleşmeyle yükselen yoğunlaşma oranları, pazar gücü ve ekonomik krizlerin rekabet otoritelerinin gündeminde daha fazla yer tuttuğunu söyleyen Küle, özellikle gıda, sağlık, enerji, su ve barınma gibi temel mal ve hizmet piyasalarının önemine dikkat çekti. Gelişmekte olan ülkelerde rekabet politikasının yalnızca piyasa etkinliği çerçevesinde ele alınamayacağını belirten Küle, kamu kaynaklarının etkin kullanımının büyüme potansiyelini artırdığını sözlerine ekledi.

24 AFRİKA ÜLKESİ İSTANBUL'DA

REKABET Otoriteleri İstanbul Buluşması'na Angola, Botsvana, Cezayir, Esvatini, Fas, Fildişi Sahili, Gambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Madagaskar, Malavi, Moritus, Mısır, Mozambik, Namibya, Nijerya, Seyşeller, Tanzanya, Tunus, Cabo Verde, Zambiya ve Zimbabve'den rekabet otoritelerinin başkan ve üst düzey temsilcileri katıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör