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REKABET Kurumu, Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarının satış fiyatlarına yönelik soruşturma başlattı. İki telefon markası ile üç teknoloji şirketinin dahil olduğu incelemede, mağazaların satış fiyatlarına müdahale edilip edilmediği ve şirketlerin fiyatları birlikte belirleyip belirlemediği araştırılacak. Rekabet Kurumu, soruşturmanın Xiaomi ve Infinix telefonlarında daha uygun fiyatların ve indirimlerin önünü açabileceğini belirtti. İki telefon markası ile üç teknoloji şirketini kapsayan incelemede, mağazaların tüketicilere uyguladığı satış fiyatlarına müdahale edilip edilmediği ve rakip şirketlerin fiyatları birlikte belirleyerek rekabeti sınırlayıp sınırlamadığı değerlendirilecek.