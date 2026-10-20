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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Rekabet’ten yemek şirketlerine soruşturma

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Rekabet’ten yemek şirketlerine soruşturma
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REKABET Kurulu, kamu kurumlarına toplu yemek hizmeti sağlayan 10 şirket hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen toplu yemek hizmeti alımlarına yönelik ihalelerde danışıklı hareket etmek suretiyle kamu zararına yol açtığı iddiası araştırılacak. Soruşturma açılan şirketler arasında Akyol Kurumsal Yemek, Aş Dünyası Yemek, Azık Yemek, Bircan Temizlik, Emiroğulları Yemek, Gusto Toplu Yemek, Kaf Yemek, Kalfoğlu Yemek, Paraf Yemek ve Şimal Yemek bulunuyor. Soruşturma kararları, yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Rekabet’ten yemek şirketlerine soruşturma
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