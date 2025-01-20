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Giriş Tarihi: 20.1.2025 08:45

Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatanlara 29,1 milyon TL'lik ceza

Ticaret Bakanlığı, "Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında mevzuata aykırılık tespit edilen 189 dosya hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplam 29,1 milyon TL idari para cezası uygulandı." açıklamasında bulundu.

DHA
Reklam Kurulu’ndan tüketiciyi aldatanlara 29,1 milyon TL’lik ceza

Ticaret Bakanlığı, "Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında mevzuata aykırılık tespit edilen 189 dosya hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplam 29,1 milyon TL idari para cezası uygulandı." açıklamasında bulundu.

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Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatanlara 29,1 milyon TL'lik ceza
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