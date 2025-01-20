Reklam Kurulu’ndan tüketiciyi aldatanlara 29,1 milyon TL’lik ceza

Ticaret Bakanlığı, "Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında mevzuata aykırılık tespit edilen 189 dosya hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplam 29,1 milyon TL idari para cezası uygulandı." açıklamasında bulundu.

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