Rekor kıran otoda Togg pazar lideri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 Ocak- Aralık döneminde Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, önceki yıla göre yüzde 0.5 artışla 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşarak tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, yüzde 56.8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller en çok tercih edilen gövde tipi olarak öne çıktı.

Motor tipine göre, SUV otomobillerin 319 bin 956'sı benzin motorlu, 111 bin 123'ü hibrit motorlu, 86 bin 365'i elektrikli ve 39 bin 104'ü dizel motorlu tercih edildi. Geçen yıl, Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinde 30 bin 93 adetlik satışla ilk sırada Togg T10X yer aldı. Onu, 25 bin 526 adetle Fiat Egea Cross, 20 bin 933 adetle Renault Duster takip etti.