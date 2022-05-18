Rekor yatırım: 21 milyar TL

GarantiBankası'nın yüzde 49.85'ine sahip olan ve faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ana pazar olarak belirlediği Türkiye'nin ekonomisinin gücüne inanarak varlığını artırma kararı alan İspanyol devi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA), borsadaki ortaklara gerçekleştirdiği çağrı rekor satın alma ile sonuçlandı. BBVA'nın Garanti Bankası'nın halka açık olan yüzde 50.15 oranındaki 2.1 milyar adet hisse için gerçekleştirdiği çağrı dün tamamlandı.Daha önce 12.2 TL olarak belirlediği çağrı fiyatını, 25 Nisan'da 15 liraya çıkaran, 29 Nisan'da tamamlanacağını duyurduğu çağrı sürecini de 18 Mayıs'a kadar uzatan BBVA, 4 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında yabancı bir yatırımcının bir Türk şirketi için tek seferde gerçekleştirdiği en büyük işleme imza attı. BBVA, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumunda bulunuyor.BBVA'nın, Garanti Bankası'nda gerçekleştirdiği çağrı operasyonuna 2 bin 707 yatırımcı karşılık verdi. Çağrı sonucu BBVA toplam 1 milyar 397 milyon 552 adet hisse için 20 milyar 963 milyon lira ödeme yaptı. Çağrı operasyonunun ardından BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki payı yüzde 49.85'ten 83.13'e çıkarken, bankanın halka açıklık oranı yüzde 50.15'ten 16.87'ye geriledi. Böylece BBVA Garanti Bankası'nın yüzde 33.28'ine 21 milyar TL ödemiş oldu.Bu tutar yabancı bir yatırımcının Türkiye'de bir şirket için tek seferde gerçekleştireceği en büyük işlem olarak tarihe geçti. BBVA'nın 2011'den bu yana Garanti Bankası hisseleri için gerçekleştirdiği toplam ödeme 40.4 milyar liraya ulaşmış oldu.BBVA kasım ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin grubun ana pazarlarından biri olduğuna işaret etmişti. BBVA Ekonomik Araştırmalar Birimi de uzun vadede Türkiye ekonomisinin güçlü olacağı değerlendirmesinde bulunurken, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.