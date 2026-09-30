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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Renault Trucks'tan hafif ticari atağı

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Renault Trucks’tan hafif ticari atağı
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Önümüzdeki yıl Türkiye'de 30'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Renault Trucks, Master Red EDITION ile 3.5-5 ton hafif ticari araç segmentine giriyor. Şirket, ağır ticari araçlardaki deneyimini yeni segmente taşıyarak Türkiye'de büyümeyi hedefliyor. Volvo Group bünyesinde faaliyet gösteren Renault Trucks, Türkiye'de ürün gamını hafif ticari araçlarla genişletiyor. Master Red EDITION'ın Türkiye lansmanında şirketin yeni dönem hedeflerini paylaşan Renault Trucks Türkiye Başkanı Mourad Hedna, Türkiye'nin stratejik pazarlardan biri olduğunu belirterek, "Ağır ticari araçlarda Türkiye'deki lider ithal marka olmayı hedeflerken hafif ticari araçları uzun vadeli planlarımızın ve sürdürülebilir büyümemizin stratejik alanlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye, ağır ticari araçlarda Avrupa'nın 4'üncü büyük pazarı" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Renault Trucks'tan hafif ticari atağı
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