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Giriş Tarihi: 4.11.2023 09:29

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankacılık işlemlerinde yeni dönem

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Bankacılık işlemlerinde yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankacılık işlemlerinde yeni dönem
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