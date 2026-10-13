Resmi Gazete’de yayımlandı! Demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığında yönetmelik değişti: İşte yeni cezalar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle yönetmeliğin dayanakları, denetim süreçleri, ilgili kurumların görevleri ve idari para cezalarına ilişkin hükümler değiştirildi.

DEMİRYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÜZENLEME

Yönetmeliğin 3'üncü maddesi yeniden düzenlenerek mevzuatın dayanakları güncellendi. Düzenlemede, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme'nin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID), 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri esas alındı.

Yönetmelikte ayrıca Bakanlık tanımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak güncellendi. Önceki düzenlemede yer alan bazı kurum ve bakanlık ifadeleri de yeni teşkilat yapısına uygun şekilde değiştirildi.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA DENETİM YETKİSİ

Yönetmeliğin 26'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlığın denetimleri yalnızca kendi personeli aracılığıyla değil, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yetkilendirilen ve yönetmeliğin 27'nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları eliyle de gerçekleştirebilmesi hükme bağlandı.

Ayrıca, tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinde eğitim belgelerinin Bakanlığa ibraz edilmesine ilişkin ifade yönetmelik metninden çıkarıldı.

İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmeliğin 31'inci maddesi değiştirilerek, hükümlere aykırı hareket edilmesi durumunda uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi. Cezalar; gönderen, taşımacı, demiryolu tren işletmecisi, tren sorumlusu ve ilgili işletmelerin ihlal ettikleri yükümlülüklere göre farklı tutarlarda uygulanacak.

Düzenlemede öne çıkan idari para cezaları şöyle:

4.263.586 TL: Yönetmeliğin 22'nci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ve taşımacıya uygulanacak ceza.

854.588 TL: Yönetmeliğin 5'inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ve taşımacıya uygulanacak ceza.

170.903 TL: Yönetmeliğin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ve taşımacıya uygulanacak ceza.

170.903 TL: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya bu kapsamda hizmet almayan işletmelere uygulanacak ceza.

85.437 TL: Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri ihlal eden taşımacılara ve diğer sorumlu taraflara, ihlalin niteliğine göre uygulanabilecek cezalardan biri.

34.144 TL: Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin ihlalinde gönderene ve taşımacıya uygulanacak ceza.

21.570 TL: Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki bentlerden her birinin ihlalinde demiryolu tren işletmecisine uygulanacak ceza.

17.932 TL: Faaliyet Belgesi almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak ceza.

Düzenlemede, bazı ihlaller için her bir yük taşıma birimi veya ihlal edilen her bir bent ya da fıkra üzerinden ayrı ceza uygulanması da öngörüldü.

BAZI İHLALLERDE TRENİN SEFERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanması halinde, ihlal giderilinceye kadar ilgili vagon ve/veya tren güvenli bir alanda bekletilecek. İhlal ortadan kaldırılana kadar seferin devamına izin verilmeyecek.

YÖNETMELİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

Yönetmeliğin yürürlük maddesine göre düzenleme, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör