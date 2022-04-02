Resmi Gazete’de yayımlandı! Destek ödemeleri başlıyor: Kimler yararlanabilecek?

ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

5 metreye kadar olan balıkçı gemisi için 1000 TL, 5-7,99 metre arası için 1250 TL, 8-9,99 metre arası için 1350 TL ve 10-11,99 metre arası gemi için 1450 TL ödeme yapılacak.

Destek ödemesi için birden fazla balıkçı gemisine sahip olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat edebilecek.