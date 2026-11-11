Resmi Gazete’de yayımlandı: Diş protezi parçalarının ithalatına anti-damping düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, Güney Kore menşeli diş protezlerinin bağlantı parçalarının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemleri yeniden düzenledi. 11 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle, firmalara göre uygulanan vergi oranları ve tutarları güncellendi.
Resmî Gazete'nin 33427 sayılı nüshasında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğiyle, 20 Şubat 2025 tarihli ve 32819 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/4) üzerinde değişikliğe gidildi.
GÜNEY KORE MENŞELİ ÜRÜNLERE FİRMA BAZLI ÖNLEM
Düzenleme kapsamında, 9021.29.00.00.00 GTİP numarasında yer alan diğerleri (protez dişlerin bağlantı parçaları) tanımlı ürünler için Güney Kore Cumhuriyeti menşeli ithalata uygulanacak dampinge karşı önlemler yeniden belirlendi.
Yeni tabloda firmalara göre uygulanacak önlem oranları şöyle sıralandı:
Diğer firmalar: Yüzde 25 dampinge karşı önlem.
YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Tebliğin 2'nci maddesine göre düzenleme, 11 Kasım 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerinin yürütülmesinden Ticaret Bakanı sorumlu olacak.