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Giriş Tarihi: 11.11.2026 08:12

Resmi Gazete'de yayımlandı: Diş protezi parçalarının ithalatına anti-damping düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, Güney Kore menşeli diş protezlerinin bağlantı parçalarının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem oranlarını güncelledi. Yeni düzenlemeyle bazı firmalar için yüzde 15, yüzde 25 ve kilogram başına 140 ile 320 ABD doları arasında değişen önlem tutarları belirlendi.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: Diş protezi parçalarının ithalatına anti-damping düzenlemesi
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Ticaret Bakanlığı, Güney Kore menşeli diş protezlerinin bağlantı parçalarının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemleri yeniden düzenledi. 11 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle, firmalara göre uygulanan vergi oranları ve tutarları güncellendi.

Resmî Gazete'nin 33427 sayılı nüshasında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğiyle, 20 Şubat 2025 tarihli ve 32819 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/4) üzerinde değişikliğe gidildi.

GÜNEY KORE MENŞELİ ÜRÜNLERE FİRMA BAZLI ÖNLEM

Düzenleme kapsamında, 9021.29.00.00.00 GTİP numarasında yer alan diğerleri (protez dişlerin bağlantı parçaları) tanımlı ürünler için Güney Kore Cumhuriyeti menşeli ithalata uygulanacak dampinge karşı önlemler yeniden belirlendi.

Yeni tabloda firmalara göre uygulanacak önlem oranları şöyle sıralandı:

  • Yüzde 15 dampinge karşı önlem uygulanacak firmalar: ACH Medical Co. Ltd., Biotem Co. Ltd., Cowellmedi Co. Ltd., Dentis Co. Ltd., Dentium Co. Ltd., KJ Meditech Co. Ltd., Neobiotech Co. Ltd. ve Osstem Implant Co. Ltd.
  • Dio Corporation: Brüt kilogram başına 140 ABD doları.
  • Evidence Implant Inc.: Brüt kilogram başına 320 ABD doları.
  • Megagen Implant Co. Ltd.: Brüt kilogram başına 320 ABD doları.

Diğer firmalar: Yüzde 25 dampinge karşı önlem.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Tebliğin 2'nci maddesine göre düzenleme, 11 Kasım 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerinin yürütülmesinden Ticaret Bakanı sorumlu olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜNEY KORE #TİCARET BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Diş protezi parçalarının ithalatına anti-damping düzenlemesi
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