Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu ihalelerinde yeni düzenleme: Parasal sınır 50 bin TL'ye çıkarıldı
Giriş Tarihi: 16.10.2026 08:10

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu ihalelerinde yeni düzenleme: Parasal sınır 50 bin TL'ye çıkarıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tebliğ değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin iki maddesinde yer alan 5 bin TL’lik tutar 50 bin TL’ye yükseltilirken, yeni düzenlemenin yürürlük tarihinden önce duyurulan ihalelerin mevcut hükümlere göre tamamlanması kararlaştırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu ihalelerinde yeni düzenleme: Parasal sınır 50 bin TL’ye çıkarıldı
  • ABONE OL

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan düzenlemeyle, tebliğin ilgili maddelerinde yer alan 5 bin TL'lik tutar 50 bin TL olarak güncellendi.

Değişiklik kapsamında, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 17.3.2 ve 17.4.1'inci maddelerinde bulunan "5.000 TL" ibareleri "50.000 TL" olarak değiştirildi. Böylece söz konusu maddelerdeki parasal sınır 10 katına çıkarılmış oldu.

Düzenlemeyle birlikte, yeni tebliğin yürürlüğe girmesinden önce ilanı yayımlanan veya yazılı duyurusu yapılan ihalelerin hangi hükümlere tabi olacağı da açıklandı. Buna göre, söz konusu ihaleler ilan veya duyuru tarihinde yürürlükte bulunan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Yeni düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Kamu İhale Kurumu Başkanı sorumlu olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu ihalelerinde yeni düzenleme: Parasal sınır 50 bin TL'ye çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA