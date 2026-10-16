Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu ihalelerinde yeni düzenleme: Parasal sınır 50 bin TL’ye çıkarıldı

Değişiklik kapsamında, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 17.3.2 ve 17.4.1'inci maddelerinde bulunan "5.000 TL" ibareleri "50.000 TL" olarak değiştirildi. Böylece söz konusu maddelerdeki parasal sınır 10 katına çıkarılmış oldu.

Düzenlemeyle birlikte, yeni tebliğin yürürlüğe girmesinden önce ilanı yayımlanan veya yazılı duyurusu yapılan ihalelerin hangi hükümlere tabi olacağı da açıklandı. Buna göre, söz konusu ihaleler ilan veya duyuru tarihinde yürürlükte bulunan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.