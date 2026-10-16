Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu ihalelerinde yeni düzenleme: Parasal sınır 50 bin TL’ye çıkarıldı

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan düzenlemeyle, tebliğin ilgili maddelerinde yer alan 5 bin TL'lik tutar 50 bin TL olarak güncellendi.
Değişiklik kapsamında, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 17.3.2 ve 17.4.1'inci maddelerinde bulunan "5.000 TL" ibareleri "50.000 TL" olarak değiştirildi. Böylece söz konusu maddelerdeki parasal sınır 10 katına çıkarılmış oldu.
Düzenlemeyle birlikte, yeni tebliğin yürürlüğe girmesinden önce ilanı yayımlanan veya yazılı duyurusu yapılan ihalelerin hangi hükümlere tabi olacağı da açıklandı. Buna göre, söz konusu ihaleler ilan veya duyuru tarihinde yürürlükte bulunan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
Yeni düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Kamu İhale Kurumu Başkanı sorumlu olacak.