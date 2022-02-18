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Giriş Tarihi: 18.2.2022 09:34 Son Güncelleme: 18.2.2022 09:37

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur korumalı mevduat sistemine düzenleme

DHA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kur korumalı mevduat sistemine düzenleme

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. Kur korumalı mevduat sistemine yönelik düzenleme, bugünden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile; Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Tebliğ'de yapılan değişiklikte; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.

YUVAM HESAPLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Değişiklikle; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı.

Değişikliğin, bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur korumalı mevduat sistemine düzenleme
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