Resmî Gazete’de yayımlandı: Pirinç ve çeltik ithalatına yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Pirinç ve çeltik ithalatına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanlığının hazırladığı "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle ithalatı yapılan bazı pirinç ve çeltik ürünleri, gözetim uygulaması kapsamında kayda alınan eşya listesine eklendi.

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Tebliğ değişikliği kapsamında, söz konusu ürünlerin kayıt işlemleri için İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yetkilendirildi.

Yeni düzenleme, kapsam dahilindeki pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim ve kayıt sürecine ilişkin değişiklik getiriyor. Tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

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