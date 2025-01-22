Resmi Gazete’de yayımlandı: SEDDK sigorta acenteleri yönetmeliğini değiştirdi

"Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Yeni yönetmelikle Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesi, yeni düzenlemeyle SEDDK tarafından düzenlenecek.

TOBB'A BAŞVURULACAK

Uygunluk belgelerini tamamlanmış olan acentelerin başvuruları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından değerlendirilerek elektronik ortamda SEDDK onayına sunulacak. Kurumca durumu uygun görülenler TOBB tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren levhaya kaydedilmek üzere TOBB'a bildirilecek. Söz konusu bildirim, acenteler bakımından uygunluk belgesi niteliğinde olacak ve uygunluk belgesi alan acenteler, levhaya kayıt olmak için en geç altı ay içinde TOBB'a başvuruda bulunacak.

Yönetmeliğin teknik personelle ilgili kısmına, bireysel emeklilik aracısı ünvanına sahip kişilerin, teknik personel olmak için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavını kazanmaları ayrıca gerekli mesleki deneyim sürelerini tamamlamaları gerektiği ve teknik personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresinin hesaplanmasında bireysel emeklilik aracılığında geçirilen sürelerin dikkate alınacağı hükmü eklendi.

ASGARİ ÖDEME TUTARI 4 MİLYON LİRA

Yönetmeliğe göre, tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 3 milyon 250 bin lira olurken, şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 4 milyon lira ve her bir şube için en az 325 bin lira sermayeye sahip olmaları gerekecek. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için de asgari sermaye tutarı 4 milyon lira olacak.

Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları, tüzel kişi acenteler için aranılan asgari ödenmiş sermayeden az olamayacak. Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acentelerin, yılsonları itibarıyla satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az yüzde 4'ü kadar öz kaynağa sahip olmaları gerekecek.

Bu tutar her durumda 4 milyon liradan az olamayacak. Hesaplama yılsonu itibarıyla yapılacak. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermayenin en geç ilgili yılın haziran ayının sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel menfaatlerine aykırılık tespit etmesi halinde TOBB'dan sigorta acentelerine ilişkin yapılan düzenlemelerinin iptal edilmesi veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteme yetkisi Hazine Müsteşarlığından SEDDK'ya devredildi.

Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve primlerin tahsili kısmında yapılan değişiklikle acente ile sigorta şirketi arasındaki komisyon ve diğer menfaatler hakkında, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlara yapılacak bilgilendirmeye ilişkin usul ve esaslar SEDDK tarafından belirlenecek.

Ayrıca, acenteler, bilgi işlem altyapılarını SEDDK tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun hale getirecek. Yönetmelikle birlikte ilan, reklam, afiş ve panolardaki usul ve esaslarda da düzenlemeler yapıldı. Söz konusu yönetmelikte yer alan sürekli eğitim başlığı "Yenileme eğitimi" olarak değiştirildi.

Buna göre, teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla tarihi ve programı önceden duyurulacak eğitime beş yılda bir katılacak ve beş yıllık sürenin hesabında SEGEM belgesinin alındığı tarih veya yenileme tarihi esas alınacak.

Teknik personele verilecek eğitimin tarihi, süresi, kapsamı, yöntemi, ücreti ve diğer koşullara ilişkin çalışmalar ise İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılacak ve SEDDK tarafından karara bağlanacak. İlgili eğitim SEGEM veya SEGEM tarafından yapılacak hizmet alımı yoluyla verilecek.

6 AYA KADAR DURDURULABİLECEK

Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti, bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulacak ve faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler TOBB ve Türkiye Sigortalar Birliğine (TSB) iletilecek.

Mevcut yönetmelikte bulunan "Uygunluk belgesinin iptali" başlığı, değişiklik içeren yönetmelikle "Kurumca alınacak tedbirler ve uygunluk belgesinin iptali" olarak yeniden düzenlendi.

Buna göre, kurumca yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Kanunun 32. maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen acenteler, kurumca uyarılacak.

Uyarının ardından ilgili acentenin durumu hakkında yapılan değerlendirme neticesinde, acentenin faaliyetleri Kurul tarafından altı aya kadar geçici olarak durdurulabilecek veya uygunluk belgeleri iptal edilebilecek.

Faaliyetleri geçici olarak durdurulanlar durumları levhaya kaydedilmek üzere Kurumca TOBB'a, ayrıca çalıştıkları şirketlerce de bu acenteler aracılığıyla poliçe düzenlenmesinin durdurulması için TSB'ye bildirilecek.

Kurumca yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda mali durumlarının bağlı bulundukları sigorta şirketi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği anlaşılan acenteler için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurumca ilgili sigorta şirketlerine bildirimde bulunulacak.

Alınan tedbirlere rağmen durumlarında bir iyileşme olmayan acentelerin faaliyetleri kurul tarafından 6 aya kadar geçici olarak durdurulabilecek.

Acentelerin birinci fıkraya istinaden faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması sonrasında faaliyete başlangıcı takip eden bir yıl içinde aynı fiili tekrar etmeleri halinde uygunluk belgeleri kurul tarafından iptal edilecek ve kurum, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla, durumun aciliyetine ve önemine istinaden acentenin aracılık faaliyetini derhal geçici olarak durdurabilecek.

Durdurma işlemini müteakip birinci fıkra hükümleri yerine getirilecek.

Gerek bu madde hükümlerine göre kurumca uygunluk belgesinin iptal edilmesi ve gerekse icra komitesince alınan kararlar çerçevesinde hakkında meslekten çıkarılmasına karar verilenler icra komitesi tarafından levhadan silinecek.

Bu hususa ilişkin bilgiler TOBB'da ayrı bir liste halinde tutulacak ve elektronik ortamda TSB'ye iletilecek.

Ayrıca bu maddede acenteler için öngörülen tedbirler, teknik personel için de uygulanacak ve teknik personelin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, işlem yapma yetkisinin iptali şeklinde olacak. Bu maddede belirtilen tüm hususlar ilgili acentenin levha kayıtlarına işlenecek.

Bu yönetmeliğe "Kurul, bu Yönetmelikte yer alan maktu ve nispi tutarları yüzde 100'e kadar artırmaya ve yüzde 50'ye kadar azaltmaya yetkilidir." maddesi de eklendi.

Dokuzuncu maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan tutarlar, aksi kurum tarafından belirlenmedikçe, her yıl ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi artış oranında güncellenecek.

Söz konusu yönetmeliğe "Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 9. maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile getirilen asgari ödenmiş sermaye şartı, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla mevcut acenteler ile ilgili odalara başvuruda bulunmuş gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz." şeklinde geçici madde eklendi.

Aynı yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasında, 22. maddesinin birinci fıkrasında ve 23. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlıkça" ibareleri "Kurumca" şeklinde düzenlenirken, 11. maddesinin ikinci fıkrasında, 15. maddesinin beşinci fıkrasında, 22. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlık" ibareleri "Kurum" olarak ve 23. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlığa" ibaresi "Kuruma" şeklinde değiştirildi.

Yönetmelik hükümleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.