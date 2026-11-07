Resmi Gazete’de yayımlandı: Sığır eti fiyatlarında yeni düzenleme! Sıcak karkas ağırlığı esas alınacak

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör