Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı: Sığır eti fiyatlarında yeni düzenleme! Sıcak karkas ağırlığı esas alınacak
Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:57 Son Güncelleme: 07.11.2026 10:20

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sığır eti fiyatlarında yeni düzenleme! Sıcak karkas ağırlığı esas alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığının sığır karkasının sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı esas alınarak belirlenecek. Yönetmelik kapsamındaki işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA Ekonomi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Sığır eti fiyatlarında yeni düzenleme! Sıcak karkas ağırlığı esas alınacak
  • ABONE OL

Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sığır eti fiyatlarında yeni düzenleme! Sıcak karkas ağırlığı esas alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA