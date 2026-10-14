Resmi Gazete’de yayımlandı: Sodyum glukonat ithalatında yeni dönem! Çinli üreticilere damping önlemi

Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sodyum glukonat ithalatına yönelik damping soruşturmasını tamamlayarak kesin önlem uygulanmasına karar verdi. 14 Ekim 2026 tarihli ve 33400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem tahsil edilecek.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli sodyum glukonat ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara yol açtığı tespit edildi. Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı doğrultusunda, ithalatta uygulanacak kesin önlemlerin oranları da belirlendi.

SODYUM GLUKONAT İTHALATINDA UYGULANACAK VERGİ ORANLARI

14 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/31) kapsamında, 2918.16.00.00.13 GTİP altında sınıflandırılan Çin menşeli sodyum glukonat ithalatına aşağıdaki oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacak:

Shandong Fuyang Bio-Tech. Co., Ltd.: CIF bedelinin yüzde 24,43'ü

Weifang Jianbao Biotechnology Co., Ltd.: CIF bedelinin yüzde 22,56'sı

Diğer firmalar: CIF bedelinin yüzde 32,96'sı

CIF bedeli, malın maliyetinin yanı sıra sigorta ve navlun giderlerini de içeren teslim değerini ifade ediyor.

DAMPİNG ÖNLEMİ GÜMRÜKTE TAHSİL EDİLECEK

Tebliğe göre, belirlenen önlemler, ilgili ürünün diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında gümrük idareleri tarafından tahsil edilecek.

Uygulamada esas alınacak ürün tanımı ve GTİP, tebliğde belirtilen bilgiler doğrultusunda değerlendirilecek. Ürünün yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan tarife pozisyonunda veya tanımında değişiklik yapılması, önlemin uygulanmasına engel oluşturmayacak.

KESİN ÖNLEM 5 YIL BOYUNCA UYGULANACAK

Tebliğ kapsamında getirilen dampinge karşı kesin önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra sona erecek. Ancak önlemin sona ermesinden önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatılması halinde, mevcut önlemler soruşturma tamamlanıncaya kadar uygulanmaya devam edecek.

14 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan tebliğ, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Ticaret Bakanı sorumlu olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör