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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:29

Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşıma işleri organizatörlerine uygulanacak cezalar güncellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi.

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AA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Taşıma işleri organizatörlerine uygulanacak cezalar güncellendi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sektördeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat ihlallerine yönelik idari yaptırımlar güncellendi.

Buna göre yönetmelikte belirtilen faaliyet şartları, kurallar ve sorumluluklara aykırı hareket edenlere, ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek.

Belirlenen idari para cezaları, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşıma işleri organizatörlerine uygulanacak cezalar güncellendi
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