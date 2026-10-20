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Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:43 Son Güncelleme: 20.10.2026 09:57

Resmi Gazete'de yayımlandı: "Yarısı Bizden" desteğinde süre uzatıldı: İşte yeni tarih...

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren "Yarısı Bizden" desteğinin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

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AA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yarısı Bizden desteğinde süre uzatıldı: İşte yeni tarih...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #İSTANBUL #RESMİ GAZETE #KENTSEL DÖNÜŞÜM
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Resmi Gazete'de yayımlandı: "Yarısı Bizden" desteğinde süre uzatıldı: İşte yeni tarih...
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