Resmi tatilde bir saat çalışan tam yevmiye alacak

Yargıtay'ın emsal kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme, "İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" dedi. Emsal karar, 8 yıl çalışan bir satış temsilcisinin iş yerine açtığı davayla ortaya çıktı. İş Mahkemesi'ne başvuran çalışan, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Çalışanı haklı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.