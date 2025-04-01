Restoranlarda 50 yaş üstü garson devri

Son yıllarda yeme-içme sektöründeki en büyük sorunlardan biri olan nitelikli personel için formül bulundu. Özellikle genç neslin istihdam edildiği garsonların yerini artık 45-50 yaş üstü kişiler almaya başladı. Avrupa'daki gibi orta yaş garsonların daha sık boy gösterdiği restoranlarda, tecrübeyle birlikte nitelik soruna da neşter vuruldu. Sektör temsilcileri, "Yeni nesil garsonluğu meslek olarak görmüyor. Bir yerde uzun soluklu çalışmıyorlar. 2-3 ay sonra hemen terfi bekliyorlar. İş etiği konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Asgari ücretin iki katını almalarına rağmen en küçük bir ücret artışında başka yere gidiyorlar. Hal böyle olunca nitelik de düşüyor" diyor. Orta yaş üstünün bu işi bir meslek olarak gördüğünü anlatan sektör oyuncuları, "Uzun bir süre garsonlukla ev geçindirdikleri için bu mesleğe saygıları var. O nedenle biz de meslekte orta yaş ve üstü garsonlara öncelik vermeye başladık. Bu grupla nitelik sorunu da bir nebze çözüldü" değerlendirmesinde bulunuyor.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, özellikle pandemi sonrası iş süreçlerinde bazı dengelerin bozulduğunu belirterek, "Sosyal medyanın da etkisiyle gençler daha sabırsız bir hale geldi. Üniversite bitiren hemen herkes 2-3 ay çalıştıktan sonra şef müdür olmak istiyor. Ancak hangi meslekte olursanız olun bu işin bir süreci var. Avrupa ve Amerika'da böyle bir algı yok ancak bizdeki gençler üniversiteden mezun olmayı yanlış yorumluyor ve hemen yöneticilik pozisyonunda çalışacağını düşünüyor" dedi.Gençlerin garsonluğu bir meslek olarak görmediğini anlatan Bingöl, "Orta yaş üstünde ise bu bir meslek. İşine de işletmeye de saygısı var. Çünkü bu meslekle ev geçindirdiler, çocuk okuttular, emekli oldular" diye konuştu. Garson maaşının 45 binden başlayıp 70 bin TL'ye kadar çıktığını aktaran Bingöl, "Masa başı bir çok işte bu maaşlar yok" şeklinde konuştu. Gençlerin son yıllarda restoranları atlama tahtası olarak gördüğünü belirten Bingöl, "Hal böyle olunca işletmeler de işi ve işyerine saygısı olan orta yaşı tercih etmeye başladı" dedi.Veliaht Et Lokantası'nın Sahibi Faruk Güzeldere, restoranlarında çalışan garsonların yaş ortalamasının 45 ve üzeri olduğunu söyledi. Güzeldere, "Genç nesilde sabır ve sadakat yok. Hızlı şekilde terfi istiyorlar. Bir işletmede bir müdür olur. Terfi zamanla gelir ancak gençler sabredemiyor. Haliyle bizde de orta yaş ve üzeri garsonlar daha ağırlıkta" dedi. Orta yaş ve üzeri garsonların hem işlerine hem de işletmeye saygılarının olduğunu anlatan Güzeldere, "Garsonluk bir meslek. Bu işi meslek olarak görenler uzun soluklu çalıştığı işletmelerde bir süre sonra çevre ediniyor. Bu çevreyle kendi işletmesini kuruyor. Yani sebat etseler aslında bu alanda bir fırsat var ancak gençler bunu göremiyor. Meslek olarak görmedikleri için de son yıllarda orta yaş ve üzeri garsonlar işletmeler tarafından daha çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.Develi Restoranları Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, "Develi çok köklü bir restoran. 25-30 yıldır bizimle çalışan arkadaşlarımız var. O nedenle bizde de orta yaş ve üzeri garsonlarımız çalışıyor. Ancak biz genç nesle de her zaman fırsat vermek gerektiğine inanan bir işletmeyiz. Bu nedenle alttan da bir kadro yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bugünün genci yarının profesyoneli. Bunu onlara anlatmaya çalışıyoruz" dedi. Dünyanın hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu bu sürecin gençleri de etkilediğini aktaran Develi, "Özellikle sosyal medya gençleri çok etkiliyor. Daha sabırsızlar ve hemen terfi istiyorlar. Yeni nesil biraz daha günlük düşünürken orta yaş ve üzeri daha uzun soluklu bakıyor. Biz de genç garson arkadaşlarımıza bu konuda mentorluk yapıyoruz" diye konuştu.