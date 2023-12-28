Restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu başlıyor

Lokanta, kafe ve pastaneler için fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyma zorunluluğu pazartesi günü yurt genelinde başlayacak. Uygulamaya yönelik detaylar da belli olurken buna göre; fastfood, kafe gibi self-servis hizmet veren mekanlarda, fiyat listeleri sipariş verilen yerde ve kasada varsa ayrıca masalar üzerinde konulmayabilecek. Masaya servis sunulan işletmelerde ise en geç sipariş verilinceye kadar fiyat listeleri masanın üzerine konulmuş olacak. Ticaret Bakanlığı, pazartesi günü tüm Türkiye'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilgili esnaf odalarını bilgilendirerek düzenlemenin detaylarını paylaştı.
SELF SERVİS:
Masaya servis hizmeti sunulmayan self-servis şeklinde faaliyet gösteren fast-food, restoran, kafe gibi yerlerde; tarife ve fiyat listeleri, sipariş verilen alanda ve ödeme yapılan kasalarda, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilecek. Fiyat listelerinin bu şekilde konuşlandırıldığı selfservis restoran ve kafelerde, masalar üzerine ayrıca fiyat listesi konulmasına gerek olmayacak. Selfservis mekanların giriş kapısı önünde güncel fiyat listesine yer verilecek.
AVM İÇİN DÜZENLEME:
Alışveriş merkezleri (AVM) gibi çok sayıda işletmenin bulunduğu mekanlardaki ortak alanlarda self-servis hizmet veren ve kendisine tahsis edilmiş özel bir oturma alanı bulunmayan restoran ve kafelerin ise, giriş kapısı önünde fiyat listesi asma yükümlülüğü bulunmayacak.
AYRI LİSTE:
Kendi özel alanında masaya servis hizmeti sunulan geleneksel işletmelerde ise, tüketicilerin masaya oturmalarının hemen ardından, en geç sipariş verilinceye kadar, fiyat listesi masanın üstüne konulmuş olacak. Masaya hizmet verilen mekanlarda da, masaların yanı sıra giriş kapıları önünde sürekli olarak güncel fiyat listesi yer alacak.
QR KOD OLSA DA MÖNÜ KOYULACAK
Düzenlemenin bir diğer boyutunu da,
özellikle Kovid-19 salgını
döneminde hijyen
amacıyla yaygınlaşan
ve telefonlarla QR
kodu okumayla kullanılan
mönüler oluşturacak.
Yeni uygulamayla,
QR kodu okutulması
ile mönü görüntülenmesi
ve fiyat listelerine ulaşılması
yeterli olmayacak.
QR kodu mönü kullanan
işletmeler de herkes
tarafından görülebilir ve
okunabilir şekilde yazılı,
dijital veya elektronik
etiket, tarife ve fiyat listesi
bulundurmak zorunda
olacak.