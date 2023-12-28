Restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu başlıyor

Lokanta, kafe ve pastaneler için fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyma zorunluluğu pazartesi günü yurt genelinde başlayacak. Uygulamaya yönelik detaylar da belli olurken buna göre; fastfood, kafe gibi self-servis hizmet veren mekanlarda, fiyat listeleri sipariş verilen yerde ve kasada varsa ayrıca masalar üzerinde konulmayabilecek. Masaya servis sunulan işletmelerde ise en geç sipariş verilinceye kadar fiyat listeleri masanın üzerine konulmuş olacak. Ticaret Bakanlığı, pazartesi günü tüm Türkiye'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilgili esnaf odalarını bilgilendirerek düzenlemenin detaylarını paylaştı.Masaya servis hizmeti sunulmayan self-servis şeklinde faaliyet gösteren fast-food, restoran, kafe gibi yerlerde; tarife ve fiyat listeleri, sipariş verilen alanda ve ödeme yapılan kasalarda, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilecek. Fiyat listelerinin bu şekilde konuşlandırıldığı selfservis restoran ve kafelerde, masalar üzerine ayrıca fiyat listesi konulmasına gerek olmayacak. Selfservis mekanların giriş kapısı önünde güncel fiyat listesine yer verilecek.Alışveriş merkezleri (AVM) gibi çok sayıda işletmenin bulunduğu mekanlardaki ortak alanlarda self-servis hizmet veren ve kendisine tahsis edilmiş özel bir oturma alanı bulunmayan restoran ve kafelerin ise, giriş kapısı önünde fiyat listesi asma yükümlülüğü bulunmayacak.Kendi özel alanında masaya servis hizmeti sunulan geleneksel işletmelerde ise, tüketicilerin masaya oturmalarının hemen ardından, en geç sipariş verilinceye kadar, fiyat listesi masanın üstüne konulmuş olacak. Masaya hizmet verilen mekanlarda da, masaların yanı sıra giriş kapıları önünde sürekli olarak güncel fiyat listesi yer alacak.Düzenlemenin bir diğer boyutunu da,özellikle Kovid-19 salgınıdöneminde hijyenamacıyla yaygınlaşanve telefonlarla QRkodu okumayla kullanılanmönüler oluşturacak.Yeni uygulamayla,QR kodu okutulmasıile mönü görüntülenmesive fiyat listelerine ulaşılmasıyeterli olmayacak.QR kodu mönü kullananişletmeler de herkestarafından görülebilir veokunabilir şekilde yazılı,dijital veya elektroniketiket, tarife ve fiyat listesibulundurmak zorundaolacak.