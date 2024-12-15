Restoranların ‘harcama limiti’ dayatmasına geçit yok

Ticaret Bakanlığı, özellikle İstanbul'da bazı restoranların kişi başı 1.500 TL gibi bir harcama limiti belirlemeleri ve bunu taahhüt eden müşterileri restoranlarına almaları olayına el koydu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, denetim sürecinin başlatıldığını belirtirken, "İhlallerin tespiti halinde, işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımlar uygulanacak ve cezai süreçler başlatılacak" dedi.Gürcan yaptığı açıklamada, son günlerde bazı restoran ve kafe işletmelerinin müşterilere yönelik harcama limiti uyguladığına ilişkin basına yansıyan haberler ve bakanlıklarına ulaşan bildirimlerin titizlikle incelendiğini kaydetti. Gürcan, "Bu uygulamalar, hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır" diye konuştu.Bu tür uygulamaların yasal mevzuatla bağdaşmadığını ve mağduriyetlere yol açtığını ifade eden Gürcan, "Vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığımıza, İl Ticaret Müdürlüklerimize veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacaktır" dedi.