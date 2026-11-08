Restoranların POS isyanı büyüyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Restoran işletmelerinden cihaz başına her yıl alınan 7 ila 10 bin TL arasındaki POS entegrasyon bedelleri yeme-içme sektörünü isyan ettirdi. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Bu süreçte sektör, online siparişten tutun da banka komisyon ücretlerinde ve başka bir çok konuda fahiş komisyon bedelleri ödüyor. İşletmelerimiz artan maliyetlerle mücadele ederken POS cihazları için her yıl alınan entegrasyon bedelleri de önemli bir yük oluşturuyor. Bu durum adeta entegrasyon adı altında bir soygun yapılıyor. Acil bir düzenleme bekliyoruz" diye konuştu.