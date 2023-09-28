Rezervde 36 yılın en büyük artışı

PARA politikasını normalleştiren Merkez Bankası'nın art arda attığı adımlar, döviz rezervlerinde artış serisini rekora taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, döviz rezervleri 15-22 Eylül haftasında 4 milyar dolara yakın artarak 125.5 milyar dolarla 17 Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Toplam döviz rezervlerinde 9-16 Haziran haftasında başlayan yükseliş kesintisiz 15 haftaya ulaştı. Böylece 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekoru kırıldı.Merkez Bankası'nın döviz rezervi 9 Haziran'da 99 milyar 783 milyon dolara gerilemişti. Bu tarihten sonra başlayan 15 haftalık yükseliş serisinde rezervlerde yaşanan artış 25.7 milyar dolara ulaştı.