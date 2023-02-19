Risk tespiti için beklemeyin

Depremler sonrası bina dayanıklılık testine talepte yüzde 100 artış görülürken, bir kişinin hissesi ne olursa olsun binasından karot aldırabilir. Riskli yapı tespiti talebi elektronik ortamdan yapılabilir. Binasının riskli olduğunu düşünenler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurumlara başvurarak bu testi yaptırabilir. Bakanlığın internet sitesinde, risk tespit raporu için başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor. Özellikle belediyeler tarafından ve sadece betondan numune alınarak yapılan tarama işlemi sonrası risk tespit raporu kısa sürede çıkabiliyor.Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç riskli yapı tespitine ilişkin şu bilgileri verdi: "Binasının riskli olduğunu düşünen herkes 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre riskli yapı tespiti yaptırılabilir. Bu konuda apartmanda karar alınması, genel kurul toplanması gerekmiyor. Bir kişinin hissesi ne olursa olsun binasında karot aldırabilir. Riskli yapı tespiti itirazlı ya da itirazsız kesinleştikten sonra bina için 2 yol bulunuyor. Binayı güçlendirmek isteyenler bağımsız bölüm sayısının 4/5 çoğunluğu ile karar almaz zorunda olup, güçlendirme kararı için toplantı yapmak zorunlu. Belediye Belediye 4/5 karar ile güçlendirme ruhsatını vermek zorunda. Üçte ikiyle yıkılıp yeniden yapılması kararına katılmayan üçte bire ihtarname gönderilir, 15 gün süre verilir ve karara katılması istenilir. Eğer bu süre içinde karara katılmazsa 15. günden sonra payı açık arttırma ile satılır. Hiç kimse size aman imzalama derse inanmayın eviniz satılır. Güçlendirme kararına katılmayan malik için kat mülkiyeti kanununa göre ödemesi gereken bedele her ay yüzde 5 yıllık yüzde 60 yasal faiz uygulanır. Yani 100 bin lira ödeme ile güçlendirme yapabilecekken karşı çıkılması durumunda 160 bin lira ve avukatlık ücreti ödenmesi gerekecek."BİNASINI yıkıp yeniden yaptırmak isteyenler 2/3 arsa payı çoğunluğu kararı ile isterlerse kat karşılığı, isterlerse bedel karşılığı inşaat yaptırabilir. Bedel karşılığı inşaatta 600 bin lira ve 5 daireye kadar konutlarda yüzde 6 ve işyerlerinde yüzde 4.5 faizi devlet karşılayacak. Güçlendirme yapmak isteyenler için ise 240 bin lira güçlendirme kredisini yüzde 6 faizi devletin sizin adınıza ödemesi kaydıyla alınabilir.