Rize-Artvin Havalimanı 2023 yılı yolcu rakamları belli oldu

Rize-Artvin Havalimanı 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 22 bin 860 yolcuya hizmet verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 2023 yılında iç hatlarda 1 milyon 15 bin 277, dış hatlarda ise 7 bin 583 kişi ile toplamda 1 milyon 22 bin 860 kişiye hizmet verdi. Yen son bir yılda iç hatlarda 7 bin 356 uçak iniş kalkış yaparken, dış hatlarda 108 uçak iniş-kalkış yaparak toplamda 7 bin 464 uçuş gerçekleştirildi.