Rize-Artvin Havalimanı sertifikasını aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022'de açılışının gerçekleştirilmesinin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) verdiği Emniyet Taahhüdü ile faaliyetlerine devam Rize-Artvin Havalimanı 30 Aralık 2022 tarihi itibariyle Havaalanı Sertifikasına kavuştu.
Rize-Artvin Havalimanın ulusal ve uluslararası düzeydeki emniyet standartlarını tamamen karşılıyor anlamına gelen Havaalanı sertifikası aldığını belirten Vali Çeber, "14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanımız sertifikalandırma öncesi 30 Aralık 2022 tarihine kadar DHMİ'nin SHGM 'ye verdiği Emniyet Taahhüdü ile faaliyetlerine devam etti. 30 Aralık 2022 tarihinden itibaren Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetiminde (SHY-14A) usul ve esaslar çerçevesinde havaalanı işletimine yönelik belirlenen tüm standartlar sağlanarak, yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen şartlar dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğü Rize- Artvin Havalimanı İşletme üzerine yetkili kılınmış ve sertifika çalışmaları tamamlanarak Havaalanı Sertifikası verilmiştir" dedi.
Birçok özelliği ile öne çıkan Rize-Artvin Havalimanı; 3 milyon m² alanda deniz doldurularak inşa edilmiş olup 3 km uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste sahiptir. 250 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde üç taksi yolu, 300×120 metre ve 120×120 metre boyutlarında iki apron ile hizmet vermektedir.
Terminal binasının büyüklüğü 32 bin metrekare iken diğer kapalı alanlar 15 bin m² büyüklüğündedir. Rize kültürüne atfen havalimanının giriş takı çay yaprağı biçiminde yapılırken, 36 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulesi çay bardağı şeklinde inşa edilmiştir. Projede Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2,5 kat fazla olarak 100 milyon ton taş dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Havalimanı içerisinde Çay Müzesi ve 448 araçlık otopark bulunmaktadır.