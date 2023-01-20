Rize-Artvin Havalimanı sertifikasını aldı

Birçok özelliği ile öne çıkan Rize-Artvin Havalimanı; 3 milyon m² alanda deniz doldurularak inşa edilmiş olup 3 km uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste sahiptir. 250 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde üç taksi yolu, 300×120 metre ve 120×120 metre boyutlarında iki apron ile hizmet vermektedir.